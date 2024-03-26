Как выглядят "Иван Хурс" и "Азов" после поражения: появились спутниковые фото кораблей РФ

Снимки "до" были сделаны 23 марта, а "после" — 24

В сети появились спутники фото пораженного разведывательного корабля россиян "Иван Хурс" и большого десантного корабля Азов. После удара по нему заметно попадание на самих судах.

Фото со спутника сравнили OSINT-аналитики и опубликовали в Telegram. Снимок "до" датируется 23 марта — буквально за день до атаки на корабле.

На изображениях видно, что ракета попала в заднюю часть судна Иван Хурс. Также виден след от воздушной цели рядом с кораблем, что может указывать на то, что одна из ракет немного промахнулась и не попала в самое судно.

Спутниковые снимки "Ивана Хурса"

Относительно "Азова", сравнив спутниковые снимки за 23 и 24 марта, можно увидеть вероятное поражение БДК.

"Враг предположительно пытался накрыть сеткой результат поражения. Это хорошо видно по изменившейся цветовой гамме по сравнению с 23 числом, но в задней части можно увидеть вероятное попадание в судно", — говорится в сообщении.

Спутниковые снимки "Азова"

Отметим, что во вторник, 26 марта, в Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что во время атаки на Черноморского флота РФ 24 марта был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс". В настоящее время он находится в небоеспособном состоянии.

Также в командовании ВМС подтвердили поражение трех больших десантных кораблей. Речь идет об "Азове" и "Ямале". А также о большом десантном корабле "Константин Ольшанский". Сообщается, что характер поражения не позволяет говорить о полном уничтожении кораблей, однако они выведены из строя. Кроме того, было поражено здание военно-морской базы в Севастополе и нанесено огневое поражение по горюче-смазочным складам.

Ранее "Телеграф" писал, что после нескольких неспокойных ночей в Крыму российские оккупанты начали перемещать свои военные склады. Речь идет, в частности, о тайниках артиллерийских снарядов.