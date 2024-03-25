"Спасены тысячи жизней": в Минобороны рассказали, сколько ракет сбила украинская ПВО за два года

Украине по-прежнему необходимо больше систем ПВО

Россияне уже более двух лет ведут ракетный террор против Украины, в последнее время еще и усиливая его, снова атакуя энергосистему. Впрочем, украинская ПВО достойно дает бой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. По ее данным, с начала полномасштабного вторжения нашей ПВО было сбито более 2000 российских крылатых и баллистических ракет.

"Это результат титанической работы украинских ПВО. Тысячи жизней спасли современные системы ПВО, предоставленные нашими партнерами", — отмечают в оборонном ведомстве страны.

Однако, добавляют в министерстве, Украине по-прежнему необходимо больше систем ПВО, чтобы защитить наш народ от российского террора. Потому что гражданская инфраструктура остается основной целью российских ударов.

Напомним, что 25 марта, во время новой атаки на Киев, россияне, вероятно, применили по городу свою гиперзвуковую ракету "Циркон". Они были запущены по Украине с территории оккупированного Крыма. Защитникам неба удалось сбить их, но обломки наделали беды. В Печерском районе они упали на спортзал, принадлежащий одному из учебных заведений. Пострадали 10 человек.