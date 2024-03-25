Шольц предотвратил ядерный удар по Украине, говорят в Бундестаге - СМИ сомневаются

Обозреватель Филипп Пятов ставит это под сомнение

Ядерный удар РФ по Украине, которого опасались США в 2022-ом году, якобы предотвратил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако немецкие СМИ с таким утверждением не согласны.

Об этом пишет газета Bild. Так, лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених заявил что нужно "быть благодарными канцлеру", так как он "своим визитом в Китай помог предотвратить возможный ядерный удар российской армии по приказу президента Путина".

Однако, указывает Bild, её обозреватель Филипп Пятов ставит это под сомнение и напоминает, что ранее американские СМИ уже писали, будто осенью 2022 года США опасались ядерного удара РФ по Украине. К его предотвращению подключили Китай. После визита Олафа Шольца в Пекин власти КНР призвали не применять атомное оружие.

Отмечается, что американские СМИ тогда писали, что роль Шольца при этом была минимальна, он лишь передал Пекину сообщение из Вашингтона. В ответ на запрос BILD офис канцлера процитировал его слова от ноября 2022 года после встречи с Си Цзиньпином: "В Пекине я попросил председателя Си использовать его влияние на Россию".

"На одной стороне американцы угрожали Российской Федерации. На другой стороне, и канцлер в этом участвовал, удалось добиться от Китая и Индии подписания декларации, где они высказались против применения ядерного оружия вообще и в Украине в частности. Олаф Шольц, безусловно, способствовал изменению позиции Китая. Но в любом случае Шольц не предотвратил ядерную войну, поскольку не было никаких признаков того, что ядерный удар неизбежен", — заявил BILD военный эксперт Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене.

Напомним, ранее мы писали о том, как США ответили бы на ядерный удар по Украине.