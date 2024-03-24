Прошел АТО и погиб на Донбассе: в Ровно простились с украинским воином, без отца остались двое детей

Воину был 41 год

На Ровно простились с украинским военным Александром Скоциком, который погиб в борьбе с российскими оккупантами за Украину. Храброму защитнику был 41 год.

Трагедия случилась 19 марта в Донецкой области. Об этом сообщили на странице Ровенского городского совета в Facebook.

"Сегодня (24 марта, — Ред.) площадь Независимости снова наполнилась этими цветами, ведь Ровенчане провожали в последний земной путь Героя Александра Скоцика. 41-летний старший солдат погиб в Донецкой области 19 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в 2014 году Александр прошел АТО, а во время полномасштабного вторжения оккупантов он стал на защиту своей Родины.

"К сожалению, без отца будут расти двое детей, без мужа останется жена… Но память о нашем Герое, благодарность за его смелость будет жить…Вечная слава Герою…Искренние соболезнования родным..", — сказали в горсовете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный и волонтер Виктор Тупало, который активно помогал людям. Мужчина мобилизовался в 2023 году.