Ракета в Польше, взрывы на Львовщине и обломки в Киеве: все подробности утренней ракетной атаки РФ

Оккупанты атаковали 29 крылатыми ракетами

Утром 24 марта российские оккупанты снова атаковали Украину ракетами и дронами. Силам ПВО удалось сбить большую часть целей, однако без последствий не обошлось.

"Телеграф" рассказывает о всех последних подробностях нового удара. Так, по данным командующего Воздушных сил Николая Олещука, оккупанты атаковали 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 28 ударными БпЛА типа "Shahed".

В результате противовоздушного боя уничтожены 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

Детальнее по областям:

Днепропетровская область

Защитникам в этой области удалось сбить 15 воздушных целей. 8 приземлили в Криворожском районе, 7 – в Никопольском.

В Днепропетровской области враг пытался атаковать объекты энергетики. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект в Никопольщине. Специалисты работают над возобновлением электроснабжения.

Одесская область

Враг вернулся к террору Подунавья. Попаданием нанесены повреждения припортовой инфраструктуре. Сбиты 3 барражирующих боеприпаса.

Львовская область

По данным главы ОВА, ночью вражеские "шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.

В самом Львове прилетов не зафиксировано, а вот в Стрые очевидцы насчитали 21 взрыв этим утром. Вероятно, судя по видео, речь может идти и о прилетах.

Киев

В столице во время отражения ракетной атаки российских террористов раздались взрывы. В городе сработала противовоздушная оборона, российские ракеты были сбиты. По данным киевских властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы был поражен примерно десяток вражеских ракет. Зафиксировано падение обломков в лесном массиве Деснянского района. На месте работают экстренные службы.

Важно отметить, что во время атаки российская ракета залетела в Польшу. По этой причине в небо была поднята авиация, в том числе и авиация НАТО. Польские военные подчеркнули, что объект вошел в пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство. Он оставался там 39 секунд. Объектами ударов стали города на западе Украины

"Ракета в направлении Польши. В 20 км от границы. В районе Нововолынска", — писали перед инцидентом мониторинговые паблики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе атаки по Украине российские оккупанты десятки раз обстреляли Львовскую область. Уже известны первые подробности обстрелов и взрывов.