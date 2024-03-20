Россияне ударили ночью по Днепропетровщине: среди пострадавших целая семья

Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину, в результате чего пострадала целая семья. Взрывы раздавались в Синельниковском районе.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Отмечается, что пострадали пять человек.

"От вражеской атаки, предварительно, пострадали 5 человек. Среди них целая семья, дом которой разбили оккупанты", — говорится в сообщении.

В состоянии средней тяжести 12 и 19-летние брат с сестрой, а также их 57-летний отец. Более сильные травмы получила 47-летняя женщина, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Все четверо, по сообщениям Днепропетровской ОВА, сейчас находятся в больнице.

На территории, которую обстреляли россияне, повреждены дома.

Напомним, что днем в воскресенье, 17 марта, во время воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы. В городе были зафиксированы разрушения. Посреди мирных людей были пострадавшие. Российские террористы своей новой атакой на Николаев хотели повторить свое преступление в Одессе. Они использовали ту же тактику. По данным ВСУ, оккупанты использовали для этой атаки две ракеты "Искандер-М". Запуск был осуществлен из Крыма.

Ранее "Телеграф" писал, что наш фотокорреспондент Ян Доброносов побывал на месте трагедии в Одессе и показал, как выглядело место атаки РФ.