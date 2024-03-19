Французы уже воюют в Украине, а Макрон введет еще тысячи солдат: главный разведчик Путина поразил заявлением

В России назвали французских военных на территории Украины "законными военными целями"

В обществе не утихает резонанс после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Украину могут войти войска НАТО. В российской разведке заявили, что якобы Франция уже готовит военный контингент для отправки в нашу страну.

С таким заявлением выступил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передают росСМИ. По его словам, речь идет якобы о 2 тысячах иностранных военных.

Главный путинский разведчик пригрозил, что если Франция заведет своих военных в Украину, то Россия будет бить по ним специально.

"Французское воинское подразделение в Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию русского мира с мечом", — сказал Нарышкин.

Он обвинил власть Франции в том, что якобы ей "нет дела до гибели обычных французов". Более того, глава СВР России заявил, что на данный момент число погибших французов якобы "превысило психологически значимый порог" и правительство страны опасается говорить "чувствительные данные" публично. Во Франции, по его словам, опасаются массовых антиправительственных выступлений.

"Во французской армии сейчас заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших в Украине. Только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли десятки граждан Франции, а с тех пор такие удары стали нормой в украинском конфликте", — сказал Нарышкин.

Он также утверждает, ссылаясь на "неофициальные данные Минобороны Франции", что подобных потерь страна не переживала со времен войны в Алжире во второй половине XX века. Однако никаких подтверждающих данных путинский разведчик не предоставил.

Нарышкин также заявил, что Париж якобы старается скрывать не только количество потерь французских военных в Украине, но и сам факт их задействования в войне против РФ. Но делать это становится все труднее, так как погибших нужно хоронить, а их семьям выплачивать компенсации.

"Все это требует должного документального оформления, а дальнейшая "двойная бухгалтерия смерти" чревата судебными исками недовольных родственников", — резюмировал глава службы внешней разведки Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Эммануэль Макрон предложил Путину ввести режим тишины на время Олимпиады и не обстреливать Украину в этот период. Российский президент прокомментировал это предложение, но однозначного ответа так и не дал.