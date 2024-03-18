В Украине масштабная воздушная тревога: все подробности

В РФ был зафиксирован взлет МиГ-31К

По всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетного обстрела.

В мониторинговых каналах отмечают, что тревога связана со взлетом вражеского МиГ-31К. Он является носителем ракет "Кинжал", которые летят с большой скоростью и у ПВО есть крайне мало времени, чтобы ликвидировать их.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — отметили в Воздушных силах.

В связи с угрозой всех просят находиться в укрытии до соответствующего распоряжения.

В 16:12 по областях начались отбои. Отметим, что за это время враг не нанес ударов ни по одной области. "Красными" на карте тревог остаются Запорожская, Луганская, Донецкая области, а также временно оккупированный Крым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что днем 17 марта российские захватчики нанесли удары по Николаеву. При обстреле они использовали две ракеты "Искандер-М". В результате вражеской атаки погиб один человек. Еще девять человек получили ранения.