В Украине масштабная воздушная тревога: все подробности
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В РФ был зафиксирован взлет МиГ-31К
По всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетного обстрела.
В мониторинговых каналах отмечают, что тревога связана со взлетом вражеского МиГ-31К. Он является носителем ракет "Кинжал", которые летят с большой скоростью и у ПВО есть крайне мало времени, чтобы ликвидировать их.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — отметили в Воздушных силах.
В связи с угрозой всех просят находиться в укрытии до соответствующего распоряжения.
В 16:12 по областях начались отбои. Отметим, что за это время враг не нанес ударов ни по одной области. "Красными" на карте тревог остаются Запорожская, Луганская, Донецкая области, а также временно оккупированный Крым.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что днем 17 марта российские захватчики нанесли удары по Николаеву. При обстреле они использовали две ракеты "Искандер-М". В результате вражеской атаки погиб один человек. Еще девять человек получили ранения.