"Скеля" обрушилась на головы оккупантов: как полк спецназначения зачищал Купянск

Бои происходили непосредственно в городской застройке – в многоэтажках, подвалах и промышленных объектах – с целью уничтожения врага на десятках опорных пунктов и узлов сопротивления.

Полк специального назначения "Скеля" провел масштабную штурмовую операцию в Купянске, в результате которой город был очищен от российских захватчиков. Продолжавшаяся неделями операция отличилась чрезвычайной сложностью боев в городской застройке и профессионализмом украинских штурмовиков.

Переломный момент в "Юбилейном"

Ситуация накалилась, когда вражеским диверсионным группам удалось зайти вглубь позиций Сил обороны и занять несколько многоэтажек в жилом массиве "Юбилейный". Это поставило под угрозу ключевой логистический маршрут города. Задания по уничтожению врага получили бойцы "Скели".

Штурм проходил за каждое здание. В одном из случаев, из-за невозможности зачистить подвал 18-го дома традиционными методами, было принято решение взорвать первый этаж, обрушив подъезд на головы оккупантов. Выжившие под завалами попали в плен.

Купянск на карте боевых действий DeepState 08.03.2026

Зачистка промзоны и центра

После "Юбилейного" штурмовые группы продвинулись в частный сектор и промышленные объекты. В частности, было зачищено:

Машиностроительный завод и автотранспортный колледж.

Центральная часть города и район автостанции.

Дома на проспекте Конституции и улицы Защитников Купянска.

В подвалах колледжа украинские воины выбили бойцов 16 бригады спецназначения РФ. Россияне признают: они месяцами прятались в подвалах под постоянными ударами украинских дронов (птичек) и артиллерии, пока штурмовые группы не зажали их в кольцо.

ЦРБ: Последний рубеж врага

Основным опорным пунктом и настоящей "крепостью" для оккупантов стал комплекс зданий Центральной районной больницы (ЦРБ). Враг держался за эти позиции до последнего, однако украинские силы методически разбирали корпуса больницы с помощью авиаударов и артиллерии.

"Мы оказались просто немного умнее и взяли на характере. На духе "Скели" мы уехали", — делятся впечатлениями участники штурма.

Результаты и трофеи

Во время операции были взяты в плен десятки оккупантов, среди которых не только кадровые военные и мобилизованные, но и иностранные наемники (в том числе граждане Кубы). Полученные данные из телефонов пленников помогли обнаружить новые группы врага, пытавшихся зайти в город.

Среди трофеев штурмовиков – современное российское оружие (АК-12), профессиональная оптика, тепловизоры и средства ночного видения, которые теперь будут работать против бывших владельцев.

Полк "Скеля" продолжает выполнять задачи, демонстрируя, что мотивация и подготовка украинского солдата являются решающими факторами в освобождении родной земли.