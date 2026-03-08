"Скеля" обрушилася на голови окупантів: як полк спецпризначення зачищав Куп'янськ

Бої відбувалися безпосередньо в міській забудові — у багатоповерхівках, підвалах і промислових об’єктах — з метою знищення ворога на десятках опорних пунктів та вузлів спротиву.

Полк спеціального призначення "Скеля" провів масштабну штурмову операцію у Куп'янську, в результаті якої місто було очищене від російських загарбників. Операція, що тривала тижнями, відзначилася надзвичайною складністю боїв у міській забудові та професіоналізмом українських штурмовиків.

Переломний момент у "Ювілейному"

Ситуація загострилася, коли ворожим диверсійним групам вдалося зайти вглиб позицій Сил оборони та зайняти кілька багатоповерхівок у житловому масиві "Ювілейний". Це поставило під загрозу ключовий логістичний маршрут міста. Завдання зі знищення ворога отримали бійці "Скелі".

Штурм проходив за кожну будівлю. В одному з випадків, через неможливість зачистити підвал 18-го будинку традиційними методами, було прийнято рішення підірвати перший поверх, обваливши під’їзд на голови окупантів. Ті, хто вижив під завалами, потрапили в полон.

Куп'янськ на карті бойових дій DeepState 08.03.2026

Зачистка промзони та центру

Після "Ювілейного" штурмові групи просунулися до приватного сектора та промислових об'єктів. Зокрема, було зачищено:

Машинобудівний завод та автотранспортний коледж.

Центральну частину міста та район автостанції.

Будинки на проспекті Конституції та вулиці Захисників Куп'янська.

У підвалах коледжу українські воїни вибили бійців 16-ї бригади спецпризначення РФ. Росіяни визнають: вони місяцями ховалися у підвалах під постійними ударами українських дронів ("птичок") та артилерії, поки штурмові групи не затисли їх у кільце.

ЦРЛ: Останній рубіж ворога

Основним опорним пунктом і справжньою "фортецею" для окупантів став комплекс будівель Центральної районної лікарні (ЦРЛ). Ворог тримався за ці позиції до останнього, проте українські сили методично "розбирали" корпуси лікарні за допомогою авіаударів та артилерії.

"Ми виявилися просто трошечки розумнішими і взяли на характері. На духу "Скелі" ми виїхали", — діляться враженнями учасники штурму.

Результати та трофеї

Під час операції було взято в полон десятки окупантів, серед яких не лише кадрові військові та мобілізовані, а й іноземні найманці (зокрема громадяни Куби). Отримані дані з телефонів полонених допомогли виявити нові групи ворога, що намагалися зайти в місто.

Серед трофеїв штурмовиків — сучасна російська зброя (АК-12), професійна оптика, тепловізори та засоби нічного бачення, які тепер працюватимуть проти колишніх власників.

Наразі полк "Скеля" продовжує виконувати завдання, демонструючи, що мотивація та підготовка українського солдата є вирішальними факторами у звільненні рідної землі.