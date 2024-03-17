РФ сбила украинский вертолет Black Hawk? Что говорят в ГУР

Пропагандисты даже выложили видео

На фоне боев русских добровольцев на территории РФ пропутинские пропагандисты решили запустить очередной фейк. Они заявили, что боевикам ВС РФ якобы удалось сбить украинский вертолет Black Hawk.

На новый вброс уже отреагировали в ГУР МОУ, в чьем арсенале и находится данная "птичка". Ситуацию прокомментировал спикер ведомства Андрей Юсов.

Для начала следует пояснить, что 17 марта российские "военкор" Евгений Поддубный заявил о том, что российские террористы сбили вертолет украинских воинов в районе Лукашовки Черниговской области. По его словам, речь идет, вероятно, о UH-60 "Black Hawk". В подтверждение своим словам он даже опубликовал видео, однако оно не доказывает ни дату, ни место, ни даже то, чей и какой это был вертолет.

Комментарий ГУР:

"Конечно, что нет. Эта информация является очередной ложью российской пропаганды. То они сообщали о полутора тысячах погибших украинских военных в Белгородской области, то еще какую-то чушь. И вот очередная история с Black Hawk. Black Hawk в строю, выполняют поставленные задачи и с ними все хорошо".

Напомним, ранее мы писали о том, что русские добровольцы освободили еще один поселок в России