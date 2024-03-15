В Украине масштабная воздушная тревога: есть угроза обстрела (обновлено)

Всех просят находиться в укрытии до соответственного распоряжения

В пятницу, 15 марта, по всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетного обстрела.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Отмечается, что тревогу объявили после взлета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Они летят с большой скоростью и у ПВО есть крайне мало времени, чтобы ликвидировать их.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Всех просят находиться в укрытии до соответственного распоряжения.

Обновлено:

В 14:17 по областях начался отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что днем 15 марта российские оккупанты совершили ракетный удар по Одессе. Атака была совершена по курортному району. В результате были повреждены частные дома.

Известно о 14 погибших и 46 пострадавших. Погибшими, в том числе, являются фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место происшествия.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сказал, что 16 марта в Одессе и области будет объявлен траур.