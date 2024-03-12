"Перевернет все с головы на ноги": нардеп рассказал, как Сырский будет "перезагружать" ВСУ

Перезагрузка армии в одно мгновение точно не произойдет, но шаг за шагом будут перемены

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который был назначен вместо Валерия Залужного, будет "перезагружать ВСУ" и наведет порядок. Он является харизматичной и в то же время твердой натурой, потому он перевернет все с головы на ноги, но будет порядок

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета по правам человека Руслан Горбенко. По его словам, сделать это быстро не получится, но изменения будут происходить шаг за шагом.

"Перезагрузить армию через мгновение мы точно не сможем. Генерал Сырский – очень харизматичная и твердая натура. Первое предложение, которое он подал президенту, это сделать аудит. Он вошел со своей очень мощной командой. И что касается тех командиров, на которых жалуются наши военные, дававших нелепые приказы, эти командиры теперь точно будут нести ответственность за это, и их будут менять", — говорит Горбенко.

Также он добавил, что Сырский намерен навести порядок в ТЦК, чтобы больше не было историй о военкомах, у которых находят невероятные богатства во время войны.

"Кроме того, Сырский сменяет руководителей в логистике, руководителей родов войск, он намерен навести порядок в ТЦК, чтобы мы не слышали и не читали в СМИ, что у кого-то виллу нашли или миллион откопали. Это же позор во время войны. Александр Станиславович такой человек, что он добьется и перевернет все с головы на ноги, но будет порядок", — подытожил народный депутат.

Полный текст интервью с Русланом Горбенко читайте на сайте "Телеграф" в материале: Зачем держать в ВСУ тех, кто не воюет: нардеп об отказниках, повышении "боевых" и аудит Сырского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный и основатель подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко рассказал об особенностях характера Александра Сырского. По его словам, он никогда не слышал, чтобы главнокомандующий кричал, но даже спокойным тоном он способен "прибить к полу".