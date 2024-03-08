В Киеве и ряде областей объявлена тревога: РФ запустила "Шахеды"и ракеты

В Киеве и области, а также ряде других регионов объявили воздушную тревогу. "Шахеды" замечены над Черниговской областью, а в Харьковской объявлена ракетная опасность.

Об этом информируют мониторинговые каналы. Украинцам напоминают, что ради безопасности лучше спуститься в укрытия.

Работа ПВО уже была слышна в Черниговской области. Также воздушные цели были замечены в сторону Сумской области, Киева и Кропивницкого, но после прекратили свое существование. В Николаевской и Херсонской областях замечены ударные БПЛА. Всего по состоянию на 22:05 воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

В Воздушных Силах Украины предупреждают, что в этих регионах существует угроза применения баллистического вооружения.

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