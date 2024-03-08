ВСУ охотятся на вражеские истребители: среди российских пилотов уже идут "брожения"

Враг уже не решается подлетать близко к украинским позициям

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что расчеты зенитных ракетных войск Воздушных Сил охотятся на российские истребители каждый день. В четверг, 7 марта, было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км, 8 марта работа продолжается, проверяются ее результаты. Кроме того, россияне опасаются использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Так, враг продолжает атаковать наши позиции управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решается", — пишет Олещук в своем Telegram-канале.

Он добавил, что после того, как россияне потеряли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителем Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами (корректируемыми авиационными бомбами). При этом самолетов ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях. Это уменьшает способности врага по ведению радиолокационной разведки.

"По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" по поводу решений военного руководства – посылать их в один конец. Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения задач оккупантами будут только расти, когда Воздушные Силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага", — рассказал Олещук.

Как писал "Телеграф", в разведке Великобритании также сообщали, что Россия после уничтожения второго самолета А-50 приостановила полеты аналогичных уцелевших воздушных судов. Это существенно ухудшает ситуационную осведомленность на фронте для остальных самолетов РФ.