Первое уничтожение россиянами HIMARS: дело требует срочного расследования

В истории с "уничтожением" HIMARS очень много непонятных моментов

Первый за полтора года инцидент с уничтожением российскими террористами реактивной системы залпового огня M142 HIMARS нуждается в детальном расследовании. Особенно потому, что видео якобы уничтожения установки появилось в сети.

Об этом сказал секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в эфире "Свобода.Live". По его мнению, чтобы на установку навелась ракета "Искандер", нужно очень много времени.

"Пусть специалисты расследуют, почему так произошло, – конечно, HIMARS с тыла стрелял, и мы видим, что разведка противника работает на то, чтобы обнаружить сейчас HIMARS. Когда вот так летают и его "срисовывают" – есть там обычные средства, даже на нашем, на тактическом иногда уровне, на оперативном уровне, и ты видишь, что над тобой летает. Поэтому здесь нужно вообще разбираться, кто обеспечивал ПВО, кто обеспечивал воздушную безопасность", – сказал он.

Костенко также отметил, что на уровне командира взвода и роты в украинской армии есть планшеты, показывающие в реальном времени перемещение российских беспилотников в воздухе. Такие планшеты должны быть на уровне каждого командира машины HIMARS – чтобы командир расчета понимал обстановку вокруг.

Как писал "Телеграф", 5 марта появилась информация, что россиянам якобы удалось уничтожить первый украинский HIMARS, который Силам обороны передали США. До этого они два года безуспешно пытались это сделать.

Также недавно появились первые подтверждения того, что армии РФ удалось повредить первые два HIMARS. Они отправились на ремонт в США.