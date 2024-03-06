Будут гнать на фронт против ВСУ: гауляйтер Балицкий сделал заявление о пленных украинцах

Коллаборант выдал, что украинские бойцы "наносят ущерб РФ"

Так называемый "глава военно-гражданской администрации Запорожья" Евгений Балицкий заявил, что Россия не будет отдавать Украине военнопленных. В стране-агрессоре собираются принуждать их к участию в боевых действиях на стороне РФ.

Украинских военнопленных будут гнать на фронт под огонь с целью истребления. Об этом Балицкий сказал в комментарии росСМИ, видео опубликовано в Telegram.

"У нас находится более 25 тыс. украинских пленных. Эти 25 тыс. сегодня для нас вызывают вопрос, что с ними делать. Возвращать их мы не намерены и хотели бы использовать их или в военных целях, или в "мирных" целях. Вот сформирован первый батальон на Донбассе, батальон Богдана хмельницкого, который прошел боевое слаживание, и на сегодня уже воюет на линии боестолкновения", — сказал коллаборант.

По его словам, РФ двигается в направлении того, чтобы задействовать украинских военнопленных не только в боевых действиях.

"Мы называем военнопленными, но на самом деле они по статусу имеют другой статус, ну, на линии боестолкновения так говорят. Поэтому мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, а задействовать на строительстве военных объектов, восстановительных работах, чтобы они восстанавливали матушку-Россию в новых регионах за то, что "сами разрушили", — выдал Балицкий.

Он добавил, что в законодательных инициативах российских сенаторов и депутатов Госдумы уже отражены многие факторы, которые "способствуют тому, чтобы РФ" не отправляла назад украинских защитников, попавших в плен.

"Потому что отправляя их назад, им снова дают в руки оружие, они снова воюют и снова погибают, что скорее всего, или "наносят ущерб нам", — сказал гауляйтер.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты продают пленных воинов ВСУ на "черном рынке" чеченским военизированным группировкам. Те в свою очередь затем проводят собственные обмены с Украиной.