Киев уже не по зубам? Медведев выступил с речью "Украины нет", но опозорился (видео)

Медведев назвал "невозможными" мирные переговоры с текущим руководством Украины.

Российские границы не заканчиваются нигде. Такие слова российского диктатора Владимира Путина повторил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он акцентировал внимание на том, что Украина является безусловной частью России. Видео с очередным заявлением представителя кремлевских властей распространили Телеграмм-каналы.

"Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это безусловно Россия", — заявил зампред Совбеза РФ.

Сказал он это на фоне карты, где большая часть Украины показана как территория РФ, а западные регионы — Польши и Румынии. При этом Киев на карте окрашен в цвета украинского национального флага.

Ко всему прочему, Дмитрий Медведев показал публике коллаж из мемов про западных лидеров, где они изображены в нелепых образах. И назвал "невозможными" мирные переговоры с текущим руководством Украины.

По его словам, с новыми властями переговоры будут возможны в случае признания российскими территорий, которые захватила РФ.

Пользователи сети бурно отреагировали на очередное заявление российского чиновника. Люди стали массово писать о том, что Медведев психически не здоров и подшучивать над ним: "Опять от санитаров сбежал, обратно его в дурку уберите"; "У меня всегда настроение поднимется ,когда вижу этого клоуна и слышу дичь его".

Были и те, кто акцентировал на том, что большинство россиян разделяет мнение политика: "Страшен не этот недоросток, страшно что ему аплодируют другие и таких в решке 80%".

Кроме прочего, люди обратили внимание, что на карте, где РФ изобразила свои аппетиты относительно украинских земель, Киев остается украинским: "Ахах а Киев не могут взять слабаки)))".

В сети также обратили внимание и на другие странности, изображенные на карте за спиной Дмитрия Медведева. Так, блогер Роман Шрайк отметил, что Приднестровье отмечено как часть Молдовы. А "российские" города подписаны "Kharkiv, Chernihiv, Dnipro, Kropyvnitsky". "А почему Медведев решил отдать Винницу Румынии, без денатурата не поймешь.", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в ЕС высказались по поводу заявления Медведева о Киеве и Одессе.