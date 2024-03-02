"Враг со временем делает все более качественно": в Третьей штурмовой рассказали об опасной тенденции на фронте

Ночь перестала быть более "безопасной"

На фронте в большом количестве появились ночные ударные дроны. В это время суток особенно активно применяются FPV-дроны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он подчеркнул, что война постоянно меняется.

"Если еще некоторое время назад ночью можно было осуществлять логистику, маневры, а теперь уже и ночь не более "безопасная". На фронте в большом объеме уже присутствуют не только ночные разведывательные дроны, но и наносящие поражение. Сбросов ночью не так много, а вот ночные FPV работают очень активно", – подчеркнул Жорин.

По его словам, в Третьей штурмовой бригаде пытаются наращивать свои технические возможности по этому направлению, потому что все перемещения, логистические маневры проходят преимущественно в ночной период суток. Жорин подчеркнул, что днем в основном происходят только штурмовые действия.

"Враг тоже работает, учится и со временем делает все более качественно. Они адаптируются под условия на определенных участках фронта, под работу нашего РЭБа. По количеству — по всем видам дронов, думаю, преимущество на стороне противника, хотя все зависит от подразделения", – подытожил он.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине настроены перевыполнить план президента Владимира Зеленского по производству 1 млн дронов для фронта. Над этим сейчас работает вся правительственная команда.