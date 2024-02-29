В Азовском море вспыхнул катер оккупантов: у россиян очередные потери

В ГУР перехватили разговор захватчиков

В акватории Азовского моря горело судно российских оккупантов. В результате происшествия захватчики понесли потери в личном составе.

Об этом в четверг, 29 февраля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что в этот день на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ был зафиксирован пожар.

"Огонь охватил ходовую рубку русского судна. Враг понес потери в количестве пятерых оккупантов. Экипаж катера срочно пригласил эвакуационную группу", — говорится в сообщении.

В ГУР перехватили разговор оккупантов, из которого стало ясно про аварийную ситуацию на судне.

Также в ведомстве добавили, что причины пожара на катере российских захватчиков устанавливаются. Также выясняется точная информация насчет потерь, которые россияне понесли в результате происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 29 февраля российские "воины" потеряли также три боевых самолета. Один был ликвидирован ночью, а еще два — утром. Речь идет о самолетах Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Всего с начала февраля противник потерял 13 самолетов. Среди них: истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35, а также редкий радиолокационный самолет Бериева А-50.

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что уже в ближайшее время РФ может столкнуться с проблемой нехватки пилотов, если продолжит терять свои самолеты.