Совсем без боевого опыта: боец 3-й Штурмовой положил в Авдеевке 40 россиян

К 3-й Штурмовой он присоединился за 3-4 месяца до отправки в Авдеевку

Солдат с позывным "Желтый" во время первого боевого выхода положил около 40 оккупантов. До операции удержания Авдеевки, он служил в бригаде, которая занималась инженерными вопросами.

Об этом рассказал командир штурмовой группы 3 ОШБР "Макар". По его словам, "Желтый" присоединился к их бригаде за четыре месяца до выхода из Авдеевки.

"Для парня с позывным "Желтый" это был первый боевой выход, — рассказывает "Макар". — На его счету около сорока уничтоженных противников, включая командира группы разведки."

Боец "Желтый"

По словам командира, солдат до Авдеевки не был знаком со штурмом и "адским" удержанием города. Но на позициях "Желтый" работал как гранатометчик, пулеметчик, стрелок и даже как командир.

"Макар" добавил, что "Желтый" работал вместе со своим помощником "Клевером".

"Ничего, сейчас день, они нас штурмуют, а придет ночь - мы ответим", — вспоминает командир слова солдата.

"Макар" говорит, что ночью боец одевал ПНВ (прибор ночного видения), брал автомат и выходил в город "на охоту". Так, "Желтый" и сократил армию противника на 40 солдат.

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