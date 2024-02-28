Укр

Все осознала? Известная блогерша из Одессы извинилась за видео работы ПВО

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Блогерша, выложившая работу ПВО Новость обновлена 28 февраля 2024, 11:36
Блогерша, выложившая работу ПВО. Фото Коллаж

Утром признала ошибку и начала рассыпаться в извинениях

Ночью во вторник, 27 февраля, известная блогерша из Одессы с ником Barbie.food в своем Instagram в сториз выложила видео, на котором видна работа ПВО. Этот поступок она аргументировала своей не внимательностью и тем, что не хотела хайповать или навредить кому-то.

На своей странице Анастасия выложила серию сториз с извинениями. По ее словам, она не видела, что в кадр попала работа ПВО по дронам.

"Я не увидела, что там в кадр попали кусочки стратегически важного объекта и было понятно, где именно работает ПВО", — говорит блогер.

Анастасия отметила, что просит прощения перед людьми, которым видео могло навредить. Ведь снятая работа противовоздушной обороны могла быть использована врагом для корректировки огня.

Также блогер извинилась и перед сотрудниками ПВО, добавив, что не хотела никому навредить. Уже сейчас она поняла свою ошибку, пытается исправить ситуацию и остановить волну хейта.

Напомним, что согласно ст. 114-2 УКУ съемка работы противовоздушной обороны и прилетов несет ответственность. Также закон №7189 устанавливает ограничения на обнародование некоторых данных в публичном пространстве во время действия военного положения.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты устроили ночной обстрел Одессы.

Теги:
#Одесса #ПВО #Съемка #Блогерка