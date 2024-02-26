В Великобритании ограбили грузовик с имуществом для украинских военных: стали известны детали

Местная полиция уже расследует кражу

В Великобритании неизвестные украли имущество, предназначенное для украинских военных, участвующих в учениях Interflex. Инцидент произошел при транспортировке из Нидерландов.

Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов. Отмечается, что была украдена военная одежда и снаряжение. На прошлой неделе товары похитили из гражданского грузовика, который их перевозил.

По данным министерства, ограбление произошло во время ночной остановки в Великобритании. Неизвестными был разорван тент грузового отделения авто.

Там также напомнили, что украинские военные проходят подготовку в Великобритании в рамках операции Interflex. Содействуют этому и голландские солдаты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нидерландский политик, глава ультраправой "Партии свободы", победившей на выборах в конце 2023 года, Герт Уилдерс считает, что украинцы не убегают из-за войны. Его страна привлекательна для мигрантов бесплатным жильем и здравоохранением и наличием рабочих мест.