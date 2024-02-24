Россияне проводят атаку за атакой, пытаясь прорвать оборону: что происходит на фронте (карта)

За сутки россияне нанесли по Украине 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершили 141 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам

Идет 731-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, ровно два года Украины отстаивают свою свободу. За сутки 23 февраля на фронте произошло 84 боевых столкновения.

На Купянском направлении россияне совершили 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Это произошло районе Синьковки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении наши воины отбили 2 атаки противника. Бои шли в районе населенного пункта Терны.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 9 атак россиян. Они атаковали в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 9 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки. За сутки враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Марьинское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении отбиты 8 атак противника. Он пытался продвинуться у Работино.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении наши воины продолжают удерживать позиции, а россияне не оставляет попыток вытеснить наши подразделения. За прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.

Херсонское направление на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 24 февраля, Россия атаковала Украину пятью ракетами и 12-ю беспилотниками. Все "шахеды" и две ракеты были сбиты ПВО.