Отказываются тысячи: СМИ узнали, сколько военных РФ не захотели воевать в Украине

За отказ воевать в Украине российские военные получают до 15 лет тюрьмы

В России были обвинены и суждены 4642 военных за то, что они не хотели участвовать во вторжении в Украину. Большинство из них оставили свои части без разрешения, а некоторые даже сбежали с оружием и боеприпасами.

Об этом говорится в исследовании "Проект". Российские власти усилили наказание за такие преступления, но это не остановило многих российских солдат, не желающих воевать против Украины.

За самовольное оставление части, наиболее распространенной военной репрессивной статьей, за это время прошли 4373 человека. За ней наказывали реже раньше. Например, в 2021 году, предшествовавший войне, суды рассмотрели за ней только 527 дел.

За неисполнение приказа, второй по распространенности статье, до 2023 года суды практически не рассматривали дел — за предыдущие пять лет поступило только 9 дел. А в 2023-м ее начали активно применять против россиян, отказывающихся воевать в Украине. За ней последовали 289 обвиняемых. За дезертирство судили 129 человек, за симуляцию болезни и другие способы уклонения от службы – 31 человек (данные за 2023 год).

В исследовании отмечено, что за открытый отказ воевать в Украине суды дают 2 года и 3 месяца колонии-поселения. За дезертирство – до 7 лет строгой колонии.

В 2022 году российские власти увеличили наказание за те статьи, которые препятствуют россиянам бежать из армии. Теперь за оставление части (ст. 337) можно сесть на 10 лет, а раньше – на 5. Также после поправок за симуляцию болезни (ст. 339) и за неисполнение приказа (ст. 332) грозит аналогичный срок. За дезертирство с 2022 года можно получить до 15 лет тюрьмы.

Ранее Телеграф писал, что путинский режим переплюнул советские времена по репрессиям. Осталось догнать Сталина.