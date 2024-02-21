Все больше украинских беженцев не хотят возвращаться на Родину: в ООН назвали новые цифры

Выросло количество тех, кто не планирует возвращаться в Украину

В Украину после окончания войны планируют вернуться более 60% украинских беженцев. Вместе с тем более 70% внутренне перемещенных лиц тоже мечтают оказаться дома.

Об этом стало известно из результатов исследования Агентства ООН по делам беженцев. Правда, по сравнению с предыдущим годом количество планирующих вернуться в Украину снизилось с 77% до 65%.

"Доля беженцев, планирующих или надеющихся вернуться в Украину в будущем, уменьшилась по сравнению с годом ранее (с 77 до 65 процентов), возросла доля тех, кто не определился по возвращению (с 18 до 24 процентов), а также потерявших надежду вернуться (от 5 до 11%)", — говорится в исследовании.

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Среди опрошенных вынужденных мигрантов абсолютное большинство определило ситуацию безопасности в Украине как основной фактор, препятствующий их возвращению. Также среди причин были нехватка финансовых ресурсов и отсутствие жилья. Вместе с тем, 59% переселенцев отметили, что будут вынуждены вернуться в Украину из-за сложностей с трудоустройством за границей.

Также, по результатам исследования стало известно, что в 2023 году с визитами в Украину возвращалось больше беженцев. Доля тех, кто чаще посещал Родину, выросла с 39% до 50%. Люди приезжали, чтобы увидеться с родственниками и проверить состояние своего имущества, если такое осталось.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что всего за один месяц доля украинских беженцев выросла на несколько десятков тысяч. Самый большой прирост был замечен в Германии и Чехии.