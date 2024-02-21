"Украинского" в артиллерийских снарядах - всего 20%: нардеп назвал серьезную причину

Многие эти вещи в Украине не производятся по ряду факторов

Военно-промышленный комплекс в Украине продолжает функционировать. Однако с производством тех же артиллерийских снарядов есть некоторые нюансы.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал народный депутат от "Батькивщины", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко. По его словам, в артснарядах "украинского" всего 20%.

"Что такое производство? Это литейное производство, механическая обработка продукции литейного производства и наполнители: взрывчатка, порох. Так вот, первые два процесса у нас делают. Но это только 20% от снаряда. Другие 80% это все же порох, взрыватели и т.д.", — объяснил Ивченко.

Он добавил, что многие эти вещи в Украине не производятся, потому как необходимо инвестировать в эти производства и получать лицензии правительств соответствующих стран, чтобы они разрешили определенным компаниям разместить производство в Украине. Это совсем не легкий процесс.

"Это не так-то просто. Та же компания Bell Helicopter идет к американскому правительству и просит, могут ли они разместить свое производство в Польше или Украине. Поэтому не так-то легко (даже если корпорация согласна прийти в Украину) пройти эту политическую конъюнктуру согласования и лицензирования", — подытожил депутат.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Мобилизация априори не является добровольной: нардеп о блокировке счетов, кабинете призывника и производстве оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют построить крупный завод