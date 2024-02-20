"У каждого свой минимум": Шойгу наговорил Путину бреда о потерях в Авдеевке, смеются даже россияне
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Слова Шойгу выглядят как абсолютный бред
Глава Минобороны РФ сделал абсурдное заявление после захвата Авдеевки. С него насмехаются даже сами россияне.
Как передает роспропаганда, министр обороны РФ Сергей Шойгу, докладывая Путину о захвате Авдеевки заявил, что генштабу удалось провести операцию "с минимальными потерями". Дескать, операция по оккупации города "войдет в учебники Минобороны".
"Генштабу удалось провести операцию по захвату Авдеевки при минимальных потерях", — заявил Шойгу на встрече с Путиным.
Тут стоит отметить, что активная фаза российского наступления на Авдеевку началась еще 10 октября 2023 года и по данным ВСУ, за эти месяцы РФ потеряла:
- 47 186 человек (убитыми и ранеными);
- 364 танка;
- 248 артсисем;
- 748 бронемашин;
- 5 самолетов.
По данным разведки США, с октября по декабрь потери российской армии на направлении Авдеевка — Новопавловка составили около 13 тысяч человек убитыми и ранеными.
Американский журнал Forbes, ссылаясь на данные только из открытых источников (видео, данные OSINT-аналитиков), насчитал в начале февраля 214 уничтоженных российских танков. В материале сообщалось, что потери Украины в боях за Авдеевку в 12 раз меньше, чем у РФ.
Зная все вышеуказанное слова Шойгу выглядят как абсолютный бред и в сети за это его уже подняли на смех. Некоторые россияне иронично отмечают, что у каждого свой "минимум".
Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории обороны стратегического города на Донбассе.