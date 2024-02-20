"У каждого свой минимум": Шойгу наговорил Путину бреда о потерях в Авдеевке, смеются даже россияне

Слова Шойгу выглядят как абсолютный бред

Глава Минобороны РФ сделал абсурдное заявление после захвата Авдеевки. С него насмехаются даже сами россияне.

Как передает роспропаганда, министр обороны РФ Сергей Шойгу, докладывая Путину о захвате Авдеевки заявил, что генштабу удалось провести операцию "с минимальными потерями". Дескать, операция по оккупации города "войдет в учебники Минобороны".

"Генштабу удалось провести операцию по захвату Авдеевки при минимальных потерях", — заявил Шойгу на встрече с Путиным.

Тут стоит отметить, что активная фаза российского наступления на Авдеевку началась еще 10 октября 2023 года и по данным ВСУ, за эти месяцы РФ потеряла:

47 186 человек (убитыми и ранеными);

364 танка;

248 артсисем;

748 бронемашин;

5 самолетов.

По данным разведки США, с октября по декабрь потери российской армии на направлении Авдеевка — Новопавловка составили около 13 тысяч человек убитыми и ранеными.

Американский журнал Forbes, ссылаясь на данные только из открытых источников (видео, данные OSINT-аналитиков), насчитал в начале февраля 214 уничтоженных российских танков. В материале сообщалось, что потери Украины в боях за Авдеевку в 12 раз меньше, чем у РФ.

Зная все вышеуказанное слова Шойгу выглядят как абсолютный бред и в сети за это его уже подняли на смех. Некоторые россияне иронично отмечают, что у каждого свой "минимум".

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории обороны стратегического города на Донбассе.