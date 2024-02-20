От 500 до 50 000 гривен: где военным в Украине насчитывается 9 различных выплат

Некоторые из этих поступлений состоятся одноразово

В Ивано-Франковске продолжают производить определенные начисления для военных и их семей. Обществом предусмотрено для бойцов 9 разных выплат.

Наименьшая единовременная выплата предусмотрена для детей военных, а самая большая — помощь на снаряжение. Об этом сообщается на официальном сайте Ивано-Франковска.

Какие суммы рассчитаны для бойцов и членов их семей

единовременная помощь на снаряжение выросла с 20 тысяч до 50 тысяч гривен;

гривен; за ранения – с 10 тысяч до 30 тысяч гривен;

гривен; единовременная выплата на коммуналку увеличилась с 3 до 5 тысяч гривен;

гривен; выплата 10 тысяч гривен будет произведена с целью реабилитации;

гривен будет произведена с целью реабилитации; единовременная помощь в размере 5 тысяч гривен — военнослужащим, не имеющим статуса участника боевых действий, соответственно не пользуются льготами на оплату коммунальных услуг;

гривен — военнослужащим, не имеющим статуса участника боевых действий, соответственно не пользуются льготами на оплату коммунальных услуг; единовременная выплата 500 гривен — детям военнослужащих на День рождения;

одноразовые 2 тысячи гривен — предусмотрены детям из многодетных семей военнослужащих, детям, которые имеют инвалидность и отец или мать защищают страну, город;

гривен — предусмотрены детям из многодетных семей военнослужащих, детям, которые имеют инвалидность и отец или мать защищают страну, город; единовременная выплата 2 тысячи гривен — получат дети, отец или мать которых погибли во время выполнения боевого задания или имеют инвалидность в результате войны;

гривен — получат дети, отец или мать которых погибли во время выполнения боевого задания или имеют инвалидность в результате войны; 20 тысяч гривен рассчитана для тех, кто несет службу на территории, где не ведутся активные бои, например близ границы с Беларусью;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военным получить до 5 тысяч долларов в Украине.