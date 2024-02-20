"Такого не ожидали!" 53-я механизированная бригада обвинила Бутусова в распространении фейков

Бойцы призвали господина Бутусова опровергнуть все ложные тезисы

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха обвиняют во лжи известного украинского военного журналиста. Речь идет о Юрии Бутусове.

Он, согласно заявлению военных, дезинформировал своих зрителей об уходе 53-й ОМБр с позиций в Авдеевке. Свое заявление защитники опубликовали на официальной странице Facebook.

"Мы год держали оборону Авдеевки, и не раз сталкивались с ИПСО противника, но с украинской стороны такого не ожидали! Известный украинский военный журналист в прямом эфире от 18.02.24 на своем ютуб-канале ввел в заблуждение и дезинформировал своих зрителей об уходе 53-ОМБр с позиций в Авдеевке.", — говорится в посту.

Бойцы говорят, что за время массированного наступления противника на Авдеевку 53-я ОМБр не потеряла ни одной позиции на юге. Воины 53-й ОМБр каждый день наносили противнику безвозвратные потери как в технике, так и в личном составе.

"Информация, приведенная на миллионную аудиторию, полностью дискредитирует героические поступки нашей бригады", — написано в заявлении 53-й ОМБр.

Бойцы призвали господина Бутусова опровергнуть все ложные тезисы из эфира и извиниться перед военнослужащими.

Главный редактор скандального Цензор.Нет Юрий Бутусов пока не отреагировал на обвинения. Журналист не предоставил ни одного комментария на этот счет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что по мнению бывшей первой ракетки Украины и воина ВСУ Сергея Стаховского, ситуация, которая происходила во время боев за Авдеевку, походила на март 2023 года в Бахмуте. Российские оккупанты по своей старой схеме выпускали мобилизованных выполнять самые сложные задачи, от чего несли большие потери.