РФ начала массово вербовать зечек на войну: записывают не в медики и не на кухню

Уже известно о десятках таких случаев

Россия, которая отправляет на войну против Украины своих зеков, уже начала вербовать на фронт заключенных и в женских колониях. Им предлагают становиться штурмовиками и снайперами.

Об этом сообщает российское издание "Важные истории". В частности, такие мероприятия оккупанты проводят в исправительной колонии №2 в поселке Ульяновка Ленинградской области. Эту информацию журналистам рассказали бывшие заключенные этой ИК, получившие известия от отбывающих там срок подруг.

Также уже известно как минимум о нескольких десятках случаев, когда зечки соглашались пойти на фронт. Двух из них даже удалось верифицировать.

"По словам бывших заключенных, представители Минобороны России приходили в колонию несколько раз, начиная с осени прошлого года. Женщинам предлагали контракт на год, в том числе в качестве снайперов и штурмовиков. До отправки на фронт — два месяца обучения, по окончании контракта — помилование. От 20 до 50 женщин согласились, но никого из них из колонии пока не забрали. Одна из женщин решила поехать снайпером, но, прождав примерно три месяца, отказалась: думала, что быстро увезут, а теперь ей остается сидеть меньше года", — говорится в материале.

Отмечается, что решающим фактором в принятии такого решения для зечек является помилование.

Напомним, ранее мы писали о том, что западные СМИ узнали реальные потери российских зеков на фронте.