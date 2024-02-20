Расстрел украинских бойцов в Авдеевке: Украина обращается в ООН

Для России не существует законов и договоренностей

Украина обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста из-за расстрела украинских военных в Авдеевке. Организации просят зафиксировать очередное преступление и выяснить все его обстоятельства.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он рассказал, что срочно направил письма в вышеуказанные организации.

"Это не в первый раз, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных. Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для России не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу", — говорит он.

Лубинец отметил, что выход из Авдеевки Защитников Украины проходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской армии. Совершались обстрелы эвакуационных путей и автомобилей. Некоторых тяжелораненых и погибших военнослужащих удалось эвакуировать. Из-за масштабного наступления окупантов не оставалось шансов для повторных попыток эвакуации.

"Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с враждебной стороной. Диалог был о предоставлении помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения, защищающими военнопленных. Оккупанты сообщили координаторам этого процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем — обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свою жизнь. Случившееся после этих договоренностей мы увидели на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит", — рассказал омбудсмен.

Напомним, что в настоящий момент удалось установить личности пятерых из шести убитых россиянами украинских защитников. Ими являются Георгий Павлов, Андрей Дубницкий, Иван Житник, Александр Зинчук и Николай Савосик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о реакции украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца на очередные расстрелы украинских пленных. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека убежден, что время расплаты для каждого российского преступника обязательно наступит.