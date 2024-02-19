Укр

Что сейчас на Авдеевском направлении и в Роботино? В ВСУ рассказали о ситуации

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
ВСУ Новость обновлена 19 февраля 2024, 16:01
ВСУ. Фото Генштаб ВСУ

Развить новое наступление у врага не получается

Украинские военные закрепились на новых рубежах обороны после ухода из Авдеевки. Они отразили 5 атак врага в попытке развить наступление на Авдеевском направлении.

В частности в районах Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В зоне ответственности ОВСУ "Таврия" за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовых действия и 803 артобстрела", — отметил командующий.

Deep State Авдеевское направление
Deep State Авдеевское направление

По данным Тарнавского, Силы обороны на Марьинском направлении продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки. При поддержке авиации враг 18 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

В Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции Сил обороны в районе села Роботино. Тарнавский акцентирует, что россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий прекращаются, враг в окрестностях Роботино уничтожается, заверил командующий.

Deep State Роботино
Deep State Роботино

Общие потери врага за прошедшие сутки – 624 оккупанта. Среди уничтоженной техники – установка разминирования УР-77, называемая "Змей Горыныч".

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ назвали количество россиян, которых РФ положила в боях за Авдеевку.

Теги:
#Авдеевка #Война с РФ #ВСУ