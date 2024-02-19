Россияне нашли "натовцев" в Авдеевке: чем "доказывают"

Этих солдат якобы "бросила Украина"

Российские пропагандисты распространяют информацию об "американских и польских шевронах" на телах защитников Украины, которые оккупанты якобы обнаружили во время захвата Авдеевки. Хотя россияне не объясняют то, к чему они делают эти заявления, очевидно, что данная информация должна закрепить в умах z-патриотов нарратив о войне всего НАТО против РФ.

Данные сообщения росСМИ публикуют со ссылкой на советника псевдоглавы боевиков "ДНР" Игоря Кимаковского. Он говорит, что этих солдат якобы бросила Украина.

"Зачистка" Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны", — сказал Кимаковский.

Тут стоит отметить то, что оккупанты не подкрепляют свои слова доказательствами. А также не уточняют имена погибших. Однако важно напомнить, что за Украину действительно воюют добровольцы из различных стран мира, в том числе из Польши и США, которые нередко вешают на свою форму шевроны собственного государства, однако это никоим образом не говорит об их принадлежности к официальным ВС тех или иных стран.

Более того, нередко даже украинские военные вешают на свою форму флаги различных стран, например, в качестве благодарности за помощь и поддержку. В сети можно найти массу фотографий украинцев с американскими флагами.

Напомним, ранее мы писали о том, что ради фейков про Авдеевку вражеские хакеры "ударили" по украинским СМИ. Пострадал и "Телеграф".