Горячие точки войны в Украине: где на фронте россияне могут пытаться одержать верх

На каждом из направлений террористы будут пытаться наступать, чтобы добиться успехов

Российские террористы взяли Авдеевку после того, как штурмовали город в течение четырех месяцев и понесли сокрушительные потери в процессе штурмов. Однако это первая крупная победа россиян с мая 2023 года, момента, когда окончательно пал Бахмут – поэтому в поисках новых побед россияне будут пытаться наступать сразу на пяти угрожающих направлениях.

Об этом говорится в материале The New York Times. Издание отмечает, что главных проблем две – россиян много, тогда как Украине не хватает ни боеприпасов, ни людей.

С падением Авдеевки никуда не исчезло Авдеевское направление. Террористы будут пытаться идти дальше. Два вопроса – как хорошо успели окопаться украинские войска и как быстро придут в себя потрепанные российские подразделения. Но стоит понимать – ближайшие контролируемые Украиной города сейчас в 55 км от оккупированной Авдеевки.

Не менее важно Марьинское направление. От города почти ничего не осталось, однако он может стать операционной базой для усиления атак на Угледар. В 2022 и 2023 году попытки террористов атаковать Угледар завершились фиаско, но теперь они могут давить на город еще с одного направления.

Достойно внимания Работинское направление. В последнее время террористы сосредоточили здесь гораздо больше группировки, чем под Авдеевкой в начале штурмов. Скорее всего, террористы будут пытаться вернуть утраченные летом 2023 года позиции и Работино.

Одним из самых активных продолжает оставаться Кременское направление (имеется в виду Купянско-Лиманское). После того как осенью 2022 года россияне были разбиты на Харьковщине, они пытаются для начала отбить хотя бы Купянск, параллельно наступая на Лиман. Это самая большая группировка РФ на фронте – более 110 тысяч единиц личного состава.

Наконец, ожило Бахмутское направление, где россияне рвутся к Часову Яру. Они планируют захватить там командные высоты, после чего подвергнуть мощным артиллерийским обстрелам Краматорск, который находится не очень далеко от Часов Яра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки. Он назвал главную причину такого решения.

В ночь с 16 на 17 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что согласно полученному распоряжению, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он подчеркнул, что оцепление не допущено, личный состав выведен, а украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

В свою очередь командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий подтвердил, что Вооруженные силы Украины покинули Авдеевку. По его словам, бригада и другие военные сделали больше, чем могли.