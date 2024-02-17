Минус три "птички" врага за день: ВСУ приземлили два бомбардировщика и один истребитель

О подробностях операции пока не сообщается

Утром 17 февраля подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины было уничтожено сразу три вражеских самолета. Это произошло на Восточном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил. Отмечается, что были сбиты два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил воинов за сбитые российские самолеты. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский также поблагодарил военных ПС за проделанную работу.

Для справки: Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения. Он эффективен в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы.

Су-35 – советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27. Су-35 предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних боях всех классов воздушных целей. Также используется для поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и т.д.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 января Силы обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Это произошло в Луганской области.