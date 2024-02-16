"Этого не произойдет": Буданов объяснил, почему дроны не принесут решающего преимущества в войне

Беспилотники играют немаловажную роль в войне с РФ

Украина и Россия уже не первый год используют в боевых действиях беспилотники. Однако они не смогут принести решающее преимущество ни одной из сторон.

Такое мнение в интервью французскому изданию Liberation высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, беспилотники не могут полностью заменить на поле боя людей.

"Беспилотники используются на полную мощность обеими сторонами уже не первый год. Но пока беспилотники не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, и этого не произойдет. И почему же? Потому что, как и в средневековье, пока человек не пойдет пешком, чтобы установить флаг во вражеский окоп, можно запустить над ним миллион дронов, и никто не заберет его обратно", — подчеркнул Буданов.

Напомним, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил, что в 2024 году в Украине изготовят более миллиона беспилотников разных видов, как ранее обещал президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны НАТО обязуются поставить в 2024 году Вооруженным силам Украине один миллион дронов. Соответствующее решение было принято на встрече министров обороны государств-членов НАТО в Брюсселе. "Коалицию дронов" возглавят Британия и Латвия.