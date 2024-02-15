Не такой уж гегемон? Сколько снарядов могут производить США на самом деле и на что надеяться ВСУ

США планируют наращивать производство, но в РФ уже сделали это

Украина испытывает проблемы на поле боя из-за задержек с военной помощью, а перебои с поставками вскоре могут стать очень заметными. Американские чиновники и военные эксперты считают, что из-за дефицита снарядов уже с марта ВСУ будет сложнее вести бои. В это же время ЕС обещает миллион боеприпасов для Украины в 2024-ом году, но Европа является не единственным производителем этого дефицитного оружия.

"Телеграф" решил выяснить то, как обстоят дела с производством 155-мм боеприпасов в США. И тут выяснилось самое удивительное: несмотря на многие годы распространяемые месседжи российской пропаганды о "милитаризации" США и угрозе миру с их стороны, довоенный выпуск 155 мм снарядов там составлял всего 14 тысяч снарядов в месяц. Такие данные приводит в своей "Стратегии победы Украины в войне с Россией" министерство обороны Эстонии.

Согласно данному документу, в течение 2023 года ВПК США удвоил производство 155 мм снарядов, и сейчас оно достигает 28 тысяч единиц. В планах — увеличение этого производства до 100 тысяч в месяц, но ожидать этого стоит только к концу 2025 года.

19 января в ходе пресс-конференции в Таллинне комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в 2024 году ЕС сможет произвести для передачи Украине 1,3 млн снарядов.

Исходя из всего вышесказанного, если к ожидаемым 1,3 млн снарядов от ЕС добавить то, что смогут произвести США в 2024-м, ВСУ могут надеяться получить до 2 млн штук, а в 2025-м речь будет идти уже минимум о 2,5 млн единиц с учетом годового производства в 1,2 млн в США. Для сравнения, производство снарядов в РФ до 2022 года оценивалось примерно в 1,5 млн снарядов но теперь явно выросло, вероятно до 2 млн единиц. То есть, оккупанты уже производят примерно столько, сколько США и ЕС могут поставить в Украину в текущем году. В частности, российский "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им.В.В. Бахирева" (Дзержинск, Нижнегородская обл.) планирует произвести 1 млн боеприпасов.

Тем не менее, в США расширяется производство, в начале 2023 года Пентагон заложил 1,5 млрд долларов в военный бюджет на расширение производства снарядов и закупку готовых боеприпасов в Канаде. Ожнако все это займет время. Так, крупнейший в США завод по производству гильз для снарядов 155 мм в Скрентоне (Пенсильвания), может производить в месяц 11 тысяч таких заготовок, а в течение 5 лет производство снарядов и гильз хотят нарастить в шесть раз.

Больше о том, что же происходит с производством 155 мм снарядов для Украины вы можете узнать в полной версии материале "Телеграфа" под названием "Где снаряды? Сколько времени и денег нужно чтобы убрать дефицит боеприпасов для ВСУ".