Враг несет потери, но активно штурмует на нескольких направлениях: свежие карты боев

Противник не оставляет попыток выбить украинских защитников с их позиций

За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения на фронте. Самыми сложными направлениями остаются Авдеевское и Марьинское.

Противник несет большие потери на некоторых направлениях, но продолжает пытаться выбить украинских военных с их позиций. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ от 15 февраля.

Всего враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов. Он также совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Российские оккупанты в то же время несут большие потери. За прошедшие сутки было отбито 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Северного и Невельского Донецкой области.

Воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении. Там враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Бахмутском направлении отражены 4 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

Также 3 атаки противника были отбиты на Запорожском направлении западнее Вербового и Работиного.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена одна атака. Это произошло возле Ивановки Харьковской области.

Еще одна атака была отбита на Лиманском направлении в районе Тернов Донецкой области. Там враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 15 февраля российские оккупанты устроили очередной ракетный обстрел по Украине. Взрывы прогремели во Львове и в Запорожье.