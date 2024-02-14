"Россияне не так глупы, они учатся": австралийский генерал дал 3 совета Украине

Россияне мобилизовали промышленность задолго до Запада, считает Райан.

Российские войска за два года полномасштабной войны смогли адаптироваться и научиться вести войну. Но существует три шага, которые помогли бы выиграть эту битву.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке и военный стратег Мик Райан.

"К сожалению, россияне не так глупы, как мы все надеемся. Если бы были, уже проиграли бы. Но российские войска смогли немного научиться и адаптироваться. В частности, они адаптировали стратегический подход к кадрам благодаря мобилизации и постоянной "криптомобилизации" (скрытой мобилизации) с сентября 2022 года, что дало им необходимый человеческий ресурс.

Райан говорит, что указ о "долевой мобилизации" с сентября 2022 года также содержал указания по мобилизации оборонной отрасли. Следовательно, по его словам, россияне мобилизовали промышленность задолго до Запада.

"Они приспособились к санкциям и теперь больше импортируют технологии двойного назначения из Китая, а оружия и боеприпасы — из Ирана и Северной Кореи", — акцентировал военный стратег.

Он дал несколько советов, которые, по его мнению, помогли бы нашей стране. Райан говорит, что Украина должна решить кадровую проблему, будь то путем мобилизации или призыва на военную службу – здесь решение за вами.

"Во-вторых, необходимо решить проблему дефицита боеприпасов, возможно, за счет увеличения производства артиллерии и других средств, таких как FPV-дронов и подобного вооружения", — отмечает бывший генерал.

Кроме того, Украина, видимо, уже рассматривает ряд вариантов для стратегических ударов с целью деградации российского оборонно-промышленного комплекса, чтобы убедиться, что темпы производства не возрастут.

Больше о наступлении Украины и стратегии Запада читайте в материале — "Сырский будет искать слабые места России": генерал Райан о наступлении Украины, планах оккупантов и новой стратегии Запада"