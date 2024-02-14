"Знаем, как их ослепить": Зеленский сделал заявление насчет российских дронов

Украина имеет средства для борьбы с российскими дронами

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и представителями оборонно-промышленного комплекса на тему борьбы с российскими разведывательными дронами.

Как сообщает его пресс-служба, глава государства при этом он отметил, что наша страна имеет необходимые технологии для того, чтобы оставить противника без "глаз".

"Орлан или ZALA над линией фронта – это глаза для русской артиллерии и ударных БПЛА. В Украине есть решение, как их ослепить. Следует внедрять системный подход, от идентификации к эффективному применению РЭБ и средств поражения", — сказал он.

Зеленский добавил, что дал задание создать единую систему, с помощью которой производители бы точно понимали, сколько дронов нужно военным, а армия могла оценить производственные мощности в регионах.

По его словам, быстрая реакция на этот вызов позволит сохранить много жизней военнослужащих.

Как сообщалось ранее, с конца января в сети появляются сообщения о том, что Украина научилась перехватывать российские дроны не сбивая их, а сажая практически невредимыми.

В Воздушных силах уже намекнули на то, что такой результат достигается за счет использования новейшего украинского комплекса РЭБ "Покрова".