В начале вторжения власти просили Пашинского помочь ВСУ с вооружением: самые низкие цены, лучшее качество, самые большие объемы

Глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский рассказал в интервью LB.ua, что в начале полномасштабного вторжения в него лично обратилось руководство государства с просьбой наладить поставки вооружения в наибольших объемах, наилучшем качестве и по лучшим ценам. С чем он, собственно, и справился.

"Это был разговор с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым — у него в кабинете. При присутствии тогдашнего главы Минобороны Алексея Резникова. Дополнительные детали раскрывать, я считаю, неуместно. Это деликатный вопрос. Я все-таки считаю, что у государства Украины должны быть какие-то тайны, но думаю, что если попаду в СИЗО, то будет важно опубликовать подробное описание того, что тогда происходило", — говорит Пашинский.

По его словам, уже с 2022 года на одни и те же виды боеприпасов началось завышение цен. Доходило почти до вдвое более высокой цены. Не только из-за коррупции, но и из-за повышения цен на рынке в связи с высоким спросом.

"Я возглавляю Национальную ассоциацию оборонной промышленности Украины, а у одного из ее участников компания "Украинская бронетехника" имеет статус спецэкспортера. Конечно, я все, что мог, делал, чтобы наладить поставки боеприпасов. Работал и с Минобороны", — подчеркнул он.

Он отметил, что уже провел телефонные конференции с членами Ассоциации, с крупнейшими предприятиями, ведь самое главное сейчас, чтобы фейковое дело, основанное на "фантазии лоббистов Роснефти еще 2014-2015 годов", не повлияло на поставку боеприпасов для армии.

"Я обращаюсь ко всем: хотим или не хотим, нравится нам то, что происходит, или не нравится, нам надо всем сконцентрироваться и выиграть войну. Другого варианта выжить у нас нет. Если ради этого мне нужно сесть в СИЗО, значит, я сяду в СИЗО. Мне не стыдно ни за один шаг, который сделал, и я готов жить дальше так, как жил до этого", — подчеркнул Глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).