О перемирии враг даже не думает: как выглядит многоэтажка в Днепре после попадания "шахеда" (репортаж)
Благодаря слаженным действиям спасателей, медицинскую помощь удалось вовремя оказать всем пострадавшим
В среду, 22 января, днем вражеский "шахед" попал прямо в жилой многоквартирный дом в Днепре. Разрушены несколько квартир, ранены семь человек, среди которых — ребенок.
Несмотря на масштабный пожар, жертв среди горожан нет. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, какие разрушения наносят вражеские удары.
Многоквартирный дом с изуродованным фасадом отчетливо виднеется на фоне темного неба. Внутри одной из квартир не осталось ни одной уцелевшей вещи.
Коридор между квартирами тоже выгорел дотла. О силе пламени можно догадаться после того, как выглядит распределительный электрический щит, металлическая дверца которого выгнулась от бешеной температуры.
Из разрушенной квартиры открывается вид на ночной город. А в одном из выгоревших помещений остался двигатель российского БПЛА.
"Сегодня днем вражеский "шахед" попал прямо в жилой дом в Днепре. Пострадали несколько квартир. Этими действиями враг еще раз показывает, что ни о каком перемирии он даже не думает", — отметил Ян Доброносов.
Какая сейчас ситуация в Днепре
Напомним, что четверг, 22 января, российская армия атаковала Днепр ударными БПЛА. Один "шахед" попал прямо в жилую 16-этажку. В результате попадания в нескольких квартирах возникли пожары на общей площади 200 квадратных метров. С верхних этажей поврежденного дома бойцы ГСЧС спасли 16 человек.
По состоянию на 18:00 спасательная операция на месте атаки завершена. На этот раз жертв удалось избежать. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов. По уточненным данным ОВА, в результате атаки пострадали 7 человек. В больнице остается 88-летний мужчина, а все остальные пострадавшие под амбулаторным наблюдением.
