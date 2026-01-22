О перемирии враг даже не думает: как выглядит многоэтажка в Днепре после попадания "шахеда" (репортаж)

Благодаря слаженным действиям спасателей, медицинскую помощь удалось вовремя оказать всем пострадавшим

В среду, 22 января, днем вражеский "шахед" попал прямо в жилой многоквартирный дом в Днепре. Разрушены несколько квартир, ранены семь человек, среди которых — ребенок.

Несмотря на масштабный пожар, жертв среди горожан нет. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, какие разрушения наносят вражеские удары.

Многоквартирный дом с изуродованным фасадом отчетливо виднеется на фоне темного неба. Внутри одной из квартир не осталось ни одной уцелевшей вещи.

Последствия удара россиян по дому в Днепре. Фото Ян Доброносов

Последствия удара русских по дому в Днепре. Фото Ян Доброносов

Последствия удара русских по дому в Днепре. Фото Ян Доброносов

Коридор между квартирами тоже выгорел дотла. О силе пламени можно догадаться после того, как выглядит распределительный электрический щит, металлическая дверца которого выгнулась от бешеной температуры.

Коридор в доме выгорел дотла. Фото Ян Доброносов

Сгоревший электрический щит. Фото Ян Доброносов

В квартирах не осталось ни одной уцелевшей вещи. Фото Ян Доброносов

Из разрушенной квартиры открывается вид на ночной город. А в одном из выгоревших помещений остался двигатель российского БПЛА.

Вид поврежденных "шахедом" помещений. Фото Ян Доброносов

Вид поврежденных "шахедом" помещений. Фото Ян Доброносов

Вид поврежденных "шахедом" помещений. Фото Ян Доброносов

Двигатель российского БПЛА в многоэтажке в Днепре. Фото Ян Доброносов

"Сегодня днем вражеский "шахед" попал прямо в жилой дом в Днепре. Пострадали несколько квартир. Этими действиями враг еще раз показывает, что ни о каком перемирии он даже не думает", — отметил Ян Доброносов.

Какая сейчас ситуация в Днепре

Напомним, что четверг, 22 января, российская армия атаковала Днепр ударными БПЛА. Один "шахед" попал прямо в жилую 16-этажку. В результате попадания в нескольких квартирах возникли пожары на общей площади 200 квадратных метров. С верхних этажей поврежденного дома бойцы ГСЧС спасли 16 человек.

Тушение пожара после попадания "шахеда"

По состоянию на 18:00 спасательная операция на месте атаки завершена. На этот раз жертв удалось избежать. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов. По уточненным данным ОВА, в результате атаки пострадали 7 человек. В больнице остается 88-летний мужчина, а все остальные пострадавшие под амбулаторным наблюдением.

