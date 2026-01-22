Про перемир'я ворог навіть не думає: як виглядає багатоповерхівка в Дніпрі після влучання "шахеда" (репортаж)
Завдяки злагодженим діям рятувальників медичну допомогу вдалося вчасно надати всім постраждалим
У четвер, 22 січня, вдень ворожий "шахед" влучив прямо в житловий багатоквартирний будинок у Дніпрі. Зруйновано кілька квартир та поранено семеро людей, серед яких — дитина.
Попри масштабну пожежу жертв серед містян немає. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, яких руйнувань завдають ворожі удари.
Багатоквартирний будинок з понівеченим фасадом чітко видніється на тлі темного неба. Всередині однієї з квартир не залишилось жодної вцілілої речі.
Коридор між квартирами теж вигорів вщент. Про силу полум'я можна здогадатись по тому, як виглядає розподільний електричний щит, металеві дверцята якого вигнуло від шаленої температури.
Зі зруйнованої квартири відкривається краєвид нічного міста. А в одному з вигорілих приміщень залишився двигун російського БПЛА.
"Сьогодні вдень ворожий "шахед" влучив прямо в житловий будинок у Дніпрі. Постраждало кілька квартир. Цими діями ворог ще раз показує, що ні про яке перемир’я він навіть не думає", — зазначив Ян Доброносов.
Яка зараз ситуація в Дніпрі
Нагадаємо, що четвер, 22 січня, російська армія атакувала Дніпро ударними БПЛА. Один "шахед" влучив прямо у житлову 16-поверхівку. Внаслідок влучання у кількох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 квадратних метрів. З верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей.
Станом на 18:00 рятувальну операцію на місці атаки завершено. Цього разу жертв вдалось уникнути. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За уточненими даними ОВА, внаслідок атаки постраждали 7 людей. У лікарні залишається 88-річний чоловік, а усі інші потерпілі під амбулаторним наглядом.
