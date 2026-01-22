Рус

Про перемир'я ворог навіть не думає: як виглядає багатоповерхівка в Дніпрі після влучання "шахеда" (репортаж)

Вадим Михальченко ,
Російський "шахед" влучив в багатоповерхівку в Дніпрі Новина оновлена 22 січня 2026, 20:53
Російський "шахед" влучив в багатоповерхівку в Дніпрі. Фото Колаж "Телеграфу"/Ян Доброносов

Завдяки злагодженим діям рятувальників медичну допомогу вдалося вчасно надати всім постраждалим

У четвер, 22 січня, вдень ворожий "шахед" влучив прямо в житловий багатоквартирний будинок у Дніпрі. Зруйновано кілька квартир та поранено семеро людей, серед яких — дитина.

Попри масштабну пожежу жертв серед містян немає. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, яких руйнувань завдають ворожі удари.

Багатоквартирний будинок з понівеченим фасадом чітко видніється на тлі темного неба. Всередині однієї з квартир не залишилось жодної вцілілої речі.

Наслідки удару росіян по будинку в Дніпрі
Наслідки удару росіян по будинку в Дніпрі. Фото Ян Доброносов
Наслідки удару росіян по будинку в Дніпрі
Наслідки удару росіян по будинку в Дніпрі. Фото Ян Доброносов
Наслідки удару росіян по будинку в Дніпрі
Наслідки удару росіян по будинку в Дніпрі. Фото Ян Доброносов

Коридор між квартирами теж вигорів вщент. Про силу полум'я можна здогадатись по тому, як виглядає розподільний електричний щит, металеві дверцята якого вигнуло від шаленої температури.

Коридор в будинку вигорів вщент
Коридор в будинку вигорів вщент. Фото Ян Доброносов
Згорівший електричний щит
Згорівший електричний щит. Фото Ян Доброносов
В квартирах не залишилось жодної вцілілої речі
В квартирах не залишилось жодної вцілілої речі. Фото Ян Доброносов

Зі зруйнованої квартири відкривається краєвид нічного міста. А в одному з вигорілих приміщень залишився двигун російського БПЛА.

Вигляд пошкоджених "шахедом" приміщень
Вигляд пошкоджених "шахедом" приміщень. Фото Ян Доброносов
Вигляд пошкоджених "шахедом" приміщень
Вигляд пошкоджених "шахедом" приміщень. Фото Ян Доброносов
Вигляд пошкоджених "шахедом" приміщень
Вигляд пошкоджених "шахедом" приміщень. Фото Ян Доброносов
Двигун російського БПЛА в багатоповерхівці в Дніпрі
Двигун російського БПЛА в багатоповерхівці в Дніпрі. Фото Ян Доброносов

"Сьогодні вдень ворожий "шахед" влучив прямо в житловий будинок у Дніпрі. Постраждало кілька квартир. Цими діями ворог ще раз показує, що ні про яке перемир’я він навіть не думає", — зазначив Ян Доброносов.

Яка зараз ситуація в Дніпрі

Нагадаємо, що четвер, 22 січня, російська армія атакувала Дніпро ударними БПЛА. Один "шахед" влучив прямо у житлову 16-поверхівку. Внаслідок влучання у кількох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 квадратних метрів. З верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей.

Гасіння пожежі після влучання "шахеда"
Гасіння пожежі після влучання "шахеда"

Станом на 18:00 рятувальну операцію на місці атаки завершено. Цього разу жертв вдалось уникнути. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За уточненими даними ОВА, внаслідок атаки постраждали 7 людей. У лікарні залишається 88-річний чоловік, а усі інші потерпілі під амбулаторним наглядом.

Раніше "Телеграф" розповідав про нову загрозу від "шахедів", які росіяни запускають по Україні.

