Про перемир'я ворог навіть не думає: як виглядає багатоповерхівка в Дніпрі після влучання "шахеда" (репортаж)

Завдяки злагодженим діям рятувальників медичну допомогу вдалося вчасно надати всім постраждалим

У четвер, 22 січня, вдень ворожий "шахед" влучив прямо в житловий багатоквартирний будинок у Дніпрі. Зруйновано кілька квартир та поранено семеро людей, серед яких — дитина.

Попри масштабну пожежу жертв серед містян немає. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, яких руйнувань завдають ворожі удари.

Багатоквартирний будинок з понівеченим фасадом чітко видніється на тлі темного неба. Всередині однієї з квартир не залишилось жодної вцілілої речі.

Наслідки удару росіян по будинку в Дніпрі. Фото Ян Доброносов

Наслідки удару росіян по будинку в Дніпрі. Фото Ян Доброносов

Наслідки удару росіян по будинку в Дніпрі. Фото Ян Доброносов

Коридор між квартирами теж вигорів вщент. Про силу полум'я можна здогадатись по тому, як виглядає розподільний електричний щит, металеві дверцята якого вигнуло від шаленої температури.

Коридор в будинку вигорів вщент. Фото Ян Доброносов

Згорівший електричний щит. Фото Ян Доброносов

В квартирах не залишилось жодної вцілілої речі. Фото Ян Доброносов

Зі зруйнованої квартири відкривається краєвид нічного міста. А в одному з вигорілих приміщень залишився двигун російського БПЛА.

Вигляд пошкоджених "шахедом" приміщень. Фото Ян Доброносов

Вигляд пошкоджених "шахедом" приміщень. Фото Ян Доброносов

Вигляд пошкоджених "шахедом" приміщень. Фото Ян Доброносов

Двигун російського БПЛА в багатоповерхівці в Дніпрі. Фото Ян Доброносов

"Сьогодні вдень ворожий "шахед" влучив прямо в житловий будинок у Дніпрі. Постраждало кілька квартир. Цими діями ворог ще раз показує, що ні про яке перемир’я він навіть не думає", — зазначив Ян Доброносов.

Яка зараз ситуація в Дніпрі

Нагадаємо, що четвер, 22 січня, російська армія атакувала Дніпро ударними БПЛА. Один "шахед" влучив прямо у житлову 16-поверхівку. Внаслідок влучання у кількох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 квадратних метрів. З верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей.

Гасіння пожежі після влучання "шахеда"

Станом на 18:00 рятувальну операцію на місці атаки завершено. Цього разу жертв вдалось уникнути. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За уточненими даними ОВА, внаслідок атаки постраждали 7 людей. У лікарні залишається 88-річний чоловік, а усі інші потерпілі під амбулаторним наглядом.

Раніше "Телеграф" розповідав про нову загрозу від "шахедів", які росіяни запускають по Україні.