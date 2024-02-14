Авдеевка отрезана от снабжения? Военный объяснил ситуацию

Бои за город продолжаются

Ситуация под Авдеевкой остается тяжелой, но снабжение города хоть и было усложнено, но не было перерезано.

Как рассказал в эфире Эспресо офицер ВСУ Дмитрий Лазуткин, россияне взяли под огневой контроль трассу, которой было удобно подвозить припасы к городу, но это не единственный логистический путь.

"Поставки в Авдеевку, в частности, происходит южнее, также есть возможность провести эвакуацию и поставлять боекомплект. Ситуация тяжелая, ее можно назвать "критической", но сейчас продолжается сопротивление, наносящее вред российским военным", — отметил он.

Военнослужащий отметил, что россияне атакуют город с нескольких направлений и пытаются обойти коксохимический завод с юго-востока.

При этом не прекращаются и российские артиллерийские обстрелы, а авиаудары лишь усугубляют ситуацию. В частности Лазуткин отметил, что лишь за прошедшие сутки оккупанты скинули на город 30 управляемых авиабомб.

Как сообщалось ранее, аналитики отмечают, что россияне взяли под огневой контроль главный логистический маршрут, поэтому въезд в город и выезд оттуда стали опасными.

На фоне этого в западных СМИ появились сообщения о том, что Авдеевка якобы находится на грани падения, а эксперты склоняются к мнению, что виной этого стала острая нехватка боеприпасов у украинских военных.