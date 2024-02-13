Установлен рекорд по вражеским потерям на Таврическом направлении за сутки: Тарнавский назвал цифру

Но были зафиксированы также и менее радостные рекорды

За понедельник, 12 февраля, воины Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таврическом направлении ликвидировали больше всего оккупантов с начала 2024 года. Они убили или тяжело ранили 645 россиян.

Прошедшие сутки также были рекордными по количеству артиллерийских обстрелов, сообщает командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Их было 1267, самый большой показатель с начала года; также зафиксировано 67 авиаударов.

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Потери России в Украине за 12 февраля

За эти сутки Силы обороны не только ликвидировали 645 оккупантов на Таврическом направлении, но и уничтожили много вражеской техники, а точнее ― 41 единицу. Среди них 17 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 8 артиллерийских систем, 5 танков и одна единица специальной техники.

Воинам ВСУ удалось также ликвидировать склад боеприпасов врага. Противник потерял еще один важный объект, но генерал не уточняет, о чем идет речь.

Удалось защитникам также уничтожить вражеские дроны. За сутки ВСУ ликвидировали или нейтрализовали 280 БПЛА разных типов. Причем два из них ― ударные дроны ZALA и "Ланцет" ― были сбиты при помощи стрелецкого оружия.

Тарнавский опровергает российские фейки о потерях ВСУ под Селидовым

Генерал высказался насчет информации о "больших потерях ВСУ под Селидовым Донецкой области". Он утверждает, что это фейк.

Российская сторона таким образом пытается отвлечь внимание от своих ежедневных крупных потерь, в том числе и на Таврическом направлении. Тарнавский отметил, что с 5 по 11 февраля 2024 года на подконтрольной ему зоне ликвидировали 2947 россиян.

Ранее "Телеграф" писал, как Генштаб Украины считает вражеские потери. Подробности рассказала экс-заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.