Впервые почти за два года: из Авдеевки вывели некоторые подразделения, названа причина
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Оккупанты пытаются штурмовать город
Впервые почти за два года из Авдеевки на Донетчине, где продолжаются тяжелые бои, вывели некоторые подразделения. Речь идет о 110 ОМБр.
Военных вывели из "горячей точки" для отдыха и ротации. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью бригады Иван Секач во вторник, 13 февраля, в эфире Радио Свобода.
"Впервые почти за два года обороны Авдеевки 110 ОМБр, некоторые наши подразделения наконец-то вывели из полноценных боев для отдыха и ротации", — сказал он.
Секач утверждает, что к бойцам ВСУ прибыло подкрепление.
"Я не буду говорить, что это за подразделение. Пусть подразделение само определяет, когда объявить, но это мощная поддержка и нам немного спокойнее стало", — добавил он.
Сейчас продолжаются ожесточенные бои за город, оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ и перерезать линии поставок. Пока у захватчиков нет достаточных возможностей, чтобы захватить Авдеевку, но к ним бросают подкрепление.
Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ, вероятно, перебросили 3-ю штурмовую бригаду в Авдеевку.
Также мы писали, что во время боев за населенный пункт российские войска потеряли 222 танка, а всего за время полномасштабной войны — 2185 без учета ставших трофейными для ВСУ.