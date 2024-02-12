Полицейский-предатель, который навел ракету на село Гроза, получил еще одно подозрение

Против предателя уже открыты несколько дел

Бывшему сотруднику полиции Дмитрию Мамону, который подозревается в наведении ракеты на село Гроза, где погибло 59 человек, инкриминировали государственную измену.

Как сообщает департамент внутренней безопасности Нацполиции, экс-полицейский после захвата россиянами Купянского района (Харьковская область) пошел работать на оккупантов и записался в ряды "народной милиции".

"Там он нес службу на блок-постах и отбирал машины для нужд армии-агрессора. После деоккупации – бежал в Россию, где и продолжает нести службу. За это в Украине ему заочно объявлено еще одно подозрение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сотрудничестве с ГБР и прокуратурой удалось собрать доказательства для объявления предателю еще одного подозрения. Было установлено, что 23-летний мужчина добровольно перешел на российскую сторону и для этого написал заявление на имя главы оккупационной администрации и даже заключил трудовой договор

Во время оккупации он патрулировал улицы, дежурил на блок-постах и изымал транспортные средства, за что получал зарплату в размере 45 тысяч рублей.

Во время побега россиян из Харьковской области он сбежал вместе с ними и продолжил нести службу уже в России. А чтобы продемонстрировать свою лояльность к оккупационному режиму он навел ракету на свое родное село в день, когда там проходил поминальный обряд, о котором он узнал из переписки с местными жителями.

Таким образом, бывшему полицейскому объявили об еще одном подозрении по факту государственной измены.

Хотя в Департаменте и не называют имя предателя, но в октябре 2023 года его озвучила СБУ. По данным спецслужбы речь идет о 23-летнем Дмитрии Мамоне и его старшем брате Владимире.

Напомним, ракетный удар по населенному пункту Гроза был нанесен россиянами в начале октября прошлого года. Тогда было уничтожено кафе, в котором собрались местные жители на поминки погибшего военнослужащего. Тогда погибли 59 жителей села, среди которых 8-летний ребенок.