"Это уже последние конвульсии": в ВСУ сделали прогноз относительно наступления России

Россияне испытывают нехватку людей и снарядный голод

Российское наступление, которое началось еще 10 октября 2023 года, не может продолжаться вечно. Скоро он иссякнет.

Об этом в эфире Radio NV рассказал начальник прессслужбы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш. По его мнению, об этом свидетельствуют не только его комментарии.

"Это уже последние конвульсии, в которых бьется российская армия. И довольно скоро, думаю, придет время "Ч", когда наша команда, уже новая, с нашим опытом, вооружением, вступит в действие. Думаю, что противник это качественно почувствует на своей шкуре", — подчеркнул он.

По словам Евлаша, глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что использование противником "Ураганов" уже является редкостью, а "Смерчей" — это вообще что-то из невероятного. Он подчеркнул, что россияне испытывают снарядный голод.

"Они испытывают нехватку людей. Они пытаются как-то запихивать дыры какими-то резервами, перебрасывая с места на место, пытаются импортировать с вооружением, снарядами — из Северной Кореи, из Ирана. Но ситуация действительно сложная. Санкции действуют. И сейчас у них основная задача — это поддерживать этот темп, эту высокую интенсивность до проведения так называемых выборов в России, поскольку им нужно показать для своего внутреннего пользователя, что "вот мы сильны, мы продолжаем, поддерживаем Путина" и все такое", — отметил Евлаш.

В то же время он подчеркнул, что ситуация на Авдеевском направлении достаточно сложная, и россияне будут давить повсюду. По его словам, армия РФ хочет показать еще взятие какого-нибудь украинского города, чтобы усилить эффект.

"Но, вероятнее всего, все эти тенденции будут затухать, поскольку сейчас уже есть информация, что противник будет переформатировать свои оборонные заказы. Поскольку санкции достаточно мощно действуют, и они не могут продуцировать в необходимом количестве ракеты ("Калибр", "Кинжал" и другие высокотехничные дорогие средства поражения), они будут переформатироваться на локальные средства поражения. Поэтому будем наблюдать за ситуацией. Конечно, оперативная обстановка не легкопредсказуема. Конечно, это война, и здесь нельзя недооценивать врага. Но нам свое делать и продолжать прилагать максимум усилий на том участке фронта, который нам отведен", — подытожил Евлаш.

Напомним, командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов предполагает, что РФ снова может пойти в атаку на Киев. По его словам, его это не удивит.