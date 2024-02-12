Россия потеряла не одну тысячу танков: 10% от них сожжены под Авдеевкой, названы цифры

Каждый 10-й танк враг потерял в районе Авдеевки

Российская Федерация не оставляет попыток захватить Авдеевку Донецкой области. Во время боев за населенный пункт российские войска потеряли 222 танка, а всего за время полномасштабной войны – 2185 без учета тех, которые стали трофейными для ВСУ.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на OSINT-аналитика Naalsio и Oryx. Таким образом, каждая десятая машина была потеряна именно в районе Авдеевки.

По советским нормам, на одну мотострелковую дивизию приходилось 220 танков. Нынешняя Россия придерживаться тех же правил. Соответственно, исходя из данных OSINT-аналитика Naalsio, ВСУ уничтожили целую дивизию бронетехники. Потери врага составили 222 танка. Среди них Т-72, Т-80 и Т-90. В то же время, потери украинской армии составили 18 танков за весь период обороны Авдеевки.

Автор считает, что огромные потери РФ связаны не только с классической теорией о том, что те, кто в наступлении, имеют втрое больше потерь, в отличие от тех, кто обороняется. Потери российских войск связаны с тем, что ВСУ разгромили врага минами, артиллерией, БПЛА, ракетами и ручными гранатометами. Как итог, если украинская армия таки отойдет от Авдеевки, то россияне уже потеряли огромное количество сил, что не позволит им быстро восстановиться бед замедления наступления.

По данным Oryx, за время полномасштабной войны Россия в войне против Украины потеряла 2726 танков. Из них 541 стали трофеями ВСУ, соответственно, количество уничтоженной техники равняется 2185 единицам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ, вероятно, перебросили 3-ю штурмовую бригаду в Авдеевку.